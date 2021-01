Spenden : Spenden an den Förderverein Frauenhaus Trier

Trier (red) Das Aktionsbündnis „NEIN zu Gewalt an Frauen“ konnte auf Grund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt am 25. November – dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen – mit einem Infostand in Trier über die vorhandenen Hilfsangebote für Betroffene informieren.

In den vergangenen Jahren wurden am Stand selbst gebackene Plätzchen unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ gegen eine freiwillige Spende an die Passanten verteilt, das musste in diesem Jahr leider entfallen.

Doch damit die Bewohnerinnen des Frauenhauses gerade in diesen schweren Zeiten Zuspruch erfahren und erleben, dass Menschen sich für sie starkmachen, hatte das Aktionsbündnis in einer Pressemitteilung über die Situation der Frauen informiert und zu einer Spende aufgerufen.

Insgesamt kamen 3500 Euro zusammen. Die Vorstandsfrauen des Fördervereins danken allen, die mit ihrer Spende zu einer Verbesserung des Alltags der Frauen und Kinder im Frauenhaus beitragen.