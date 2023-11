Letzte Spenden ausgezahlt 50.000 Euro für das Trierer Exhaus – und an wen diese gegangen sind

Ziemlich genau vier Jahre und zehn Monate ist es her, als im Februar 2019 das Exhaus am Moselufer in Trier-Nord wegen Baumängeln geschlossen wurde. Der Betreiberverein des Jugendkulturzentrums führte seine Angebote – von der Kita bis zur Punkparty – mit viel Mühe und Not an anderen Örtlichkeiten weiter, scheiterte dabei allerdings: Im Sommer 2020 musste der Exhausverein Insolvenz anmelden.