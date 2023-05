Benefizaktion So war die Spenden-Gala „Mir für Trier“ zu Gunsten von Vereinen

Es ist eine dieser vielen guten Ideen, die während der Corona-Pandemie aus der Not heraus geboren wurden. Sie sollten da helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Viele Vereine haben bis heute Probleme, neue Anwärter zu finden und die langfristigen Kosten der Pandemie zu stemmen. Daher nahmen die Veranstalter­ vom Förderverein zur Unterstützung Trierer Vereine die Dinge selbst in die Hand: Peter Finkelgruen als erster Vorsitzender, seine Frau Anna, Peter May, Thomas Kiessling, Thomas Schwinden, Dominik Fries und Frank Weiersbach. Unter ihrer Leitung entstand ein Event auf der Fläche des Sport- und Freizeitzentrums in Trier-Tarforst. Gut 200 Spenderinnen und Spender unterstützten trotz wechselhaften und windigen Wetters die während der Pandemie geschwächten Trierer Vereine. Insgesamt wurden knapp 11.000 Euro für gute Zwecke eingenommen.