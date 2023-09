Spendenaktion gestartet Zweifache Mutter aus Mertesdorf stirbt plötzlich während ihres Ehrenamts

Info

GoFundMe ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Redwood City. Geschäftsmodell ist die Vermittlung von Spendengeldern über eine Internetplattform. Die Spendenerhebung erfolgt hierbei nach dem Crowdfunding-Prinzip. Das heißt, eine große Anzahl an Privatpersonen kann in vergleichsweise kleinen Beträgen für einen bestimmten Zweck spenden. Die Empfänger des Geldes erstellen hierzu eine Website auf der Plattform, die den Spendenzweck erläutert. Oftmals handelt es sich dabei um bestimmte Lebensereignisse, für die Geld gesammelt wird. Diese Ereignisse decken ein breites Spektrum ab, von positiven Dingen wie Feiern oder Promotionen bis zu schwierigen Umständen im Sinne von Unfällen und Krankheiten, welche in Staaten mit lückenhaften Sozialversicherungen wie den Vereinigten Staaten durchaus private Existenzen bedrohen können. Nach eigenen Angaben hat die größte soziale Crowdfunding-Plattform der Welt seit 2010 bereits über 17 Milliarden Euro an Spenden gesammelt. ⇥(Quelle: Wikipedia)