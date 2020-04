Abfallwirtschaft : Sperrmüll und Grünschnitt werden ab 27. April wieder abgeholt

Trier Ab Montag, 27. April, werden Sperrmüll und Grünschnitt wieder ganz normal abgeholt. Terminvereinbarungen sind schon jetzt möglich.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) plant, ab dem 27. April sein Serviceangebot wieder in komplettem Umfang anzubieten. Neuanmeldungen für Sperrmüll und Grünschnitt sind ab sofort entweder auf www.art-trier.de, über die ART Service-App oder telefonisch am Service-Telefon (0651/9491-414) möglich. Schon in den vergangenen Tagen angefragte Abholungen werden vorrangig geplant und abgefahren.