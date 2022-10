Verkehr : Sperrung der Blücherstraße in Trier

Trier (red) Aufgrund von Arbeiten an den Strommasten ist die Durchfahrt in der Blücherstraße in Trier ab Donnerstag, 3. November, für circa zwei Wochen gesperrt. Die Arbeiten werden in mehreren aufeinanderfolgenden Abschnitten abgewickelt, wobei jeweils ein Kran errichtet wird.