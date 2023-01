Verkehr : Sperrung der Trierer Hornstraße ab Mittwoch

Trier Die Hornstraße in Trier-West wird ab Mittwoch gesperrt. Grund dafür sind vorbereitende Bauarbeiten für den geplanten, neuen Bahnübergang.

Für den ab Mitte Mai anstehenden Neubau der Straßenüberführung über die Bahnlinie in Trier-West sind weitere vorbereitende Arbeiten in der Böschung an der Hornstraße geplant. Die Hornstraße ist deshalb ab Mittwoch, 1. Februar, bis Freitag, 3. Februar, zwischen den Einmündungen Trierweilerweg und Markusstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. das teilte die Stadt Trier mit. Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft über die Brückenrampen der Eurener Straße und Hornstraße. Anlieger können die Hornstraße aus Richtung Eurener Straße bis zur Hausnummer 14 einschließlich der Einfahrt in die Hohensteinstraße befahren.