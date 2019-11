Straßenverkehr : Sperrung in der Zeughausstraße

Trier Ein Hochbaukran wird am Sonntag, 24. November, von einem Grundstück in der Zeughausstraße abtransportiert. Die Zeughausstraße ist deshalb an diesem Tag zwischen den Einmündungen Engel- und Paulinstraße gesperrt.

