Baustelle : Sperrung in der Zeughausstraße

Trier (red) Die Stadtwerke Trier schließen von Montag, 16. bis Donnerstag, 19. Dezember den Neubau in der Zeughausstraße 121 an das Leitungsnetz an. Für die Bauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Zeughausstraße zwischen Ecke Gärtnerstraße und Ecke Paulinstraße notwendig.

