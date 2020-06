Schädlinge : Spezialeinsatz mit Sauger, Kleber und Schutzanzug

Mit einem speziellen Sauger entfernt der Mitarbeiter die Nester der Eichenprozessionsspinner von den Bäumen in Trier. Foto: Florian Blaes

Trier So geht die Stadt Trier gegen Raupen des Eichenprozessionsspinners vor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Mitarbeiter des Trierer Amts StadtGrün haben alle Bestände von Eichenbäumen im gesamten Stadtgebiet abgefahren und die Bäume nach einem möglichen Befall des Eichenprozessionsspinners untersucht. Wenn ein Nest gefunden wurde, haben die Mitarbeiter entsprechende Warnschilder und Hinweise dort aufgehangen. Christian Thesen von StadtGrün sagt: „Im vergangenen Jahr hatten wir bereits viel früher mit den Bekämpfungsarbeiten angefangen. Wir können also eine Reduzierung der Ausbreitung in Trier feststellen.“

Zur Aufzucht der Brut benötigt ein Meisen-Pärchen rund 17 Kilogramm Insekten, darunter viele Raupen. Daher fördert die Stadt die Meisen-Population durch Aufhängen von Nistkästen. Die Stadt unterstützt auch die Populationen von räuberischen Insekten (Puppenräuber, Florfliegen und parasitäre Schlupfwespen) durch das Anlegen von Totholzhaufen und Insektenhotels sowie die Extensivierung der Mahd.

„Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Wir sind zwar noch in einem frühen Stadium, aber bislang ist es im Vergleich zum vergangenen Jahr weniger geworden“, freut sich Thesen.

Der TV hat Niclas Gödert und Jonas Resch, Mitarbeiter des Forstbetriebs Herter in Treis-Karden (Kreis Cochem-Zell), in dieser Woche bei einem Einsatz mit dem Sauger begleitet. Sie machen die Arbeit im Auftrag der Stadt Trier schon mehrere Jahre.

Bevor es mit dem Steiger-Fahrzeug zu den befallenen Bäumen geht, müssen die Arbeiter ihre Schutzanzüge anziehen. Die Einmalanzüge bedecken den ganzen Körper. Die Verbindung von Schuhen zum Anzug wird mit Klebeband verschlossen.

„In diesem Jahr war das gar nicht so einfach, diese Ganzkörperanzüge zu bekommen. Aber unsere Firma hatte sich im vergangenen Jahr bereits damit eingedeckt“, erzählt Niclas Gödert. Nachdem die Anzüge angezogen sind, fahren die beiden zu den ersten Bäumen. „Wir beginnen systematisch an Kindergärten und Schulen und arbeiten uns dann durch Wohngebiete und zum Schluss an landwirtschaftlichen Flächen durch“, erklärt der Fachmann.

Wir treffen die beiden Insektenbekämpfer am Trimmelter Hof an Eichenbäumen zwischen eng bebauten Mehrfamilienhäusern. Nachdem sie die drei Bäume dort gesichtet haben, beginnen die Arbeiten. „Wir haben hier vier Nester, die wir nun mit dem Sauger absaugen werden. Die Raupen landen dann in dem Luftdicht verpacktem Sauger und werden folglich der Vernichtung zugeführt“, beschreibt Gödert die Vorgehensweise. In diesem Fall am Trimmelter Hof befinden sich zwei Nester hinter den Warnhinweisschildern und zwei weitere inmitten der Bäume. Zwei Nester können schnell ohne Probleme abgesaugt werden. Für die zwei weiteren muss der Steiger in Stellung gebracht werden. Jonas Resch fährt mit der Hebelbühne in den Baum und zum Nest. „Das ist bislang unser größtes Nest. Stellt aber kein Problem für uns dar“, sagt Resch. Auch diese Raupen hat er in kurzer Zeit komplett abgesaugt. Anschließend wird Sprühkleber auf die Stelle gesprüht, wo die Eichenprozessionsspinner vorher waren.

So werden sich die beiden Männer voraussichtlich in den nächsten acht Wochen von Baum zu Baum durcharbeiten und die Nester beseitigen. Niclas Gödert stellt aber klar: „Wenn wir ein Nest entfernt haben, bedeutet dass nicht, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt nicht wieder zum selben Baum anrücken müssen. Er kann weiterhin befallen werden, besonders in den heißen Sommermonaten.“

Christian Thesen vom Amt StadtGrün erklärt in den Verhaltenstipps, dass sich Menschen nach Möglichkeit von befallenen Bäumen fernhalten sollen. Wenn es mal luftiger sein sollte, können die Haare der kleinen Tiere aufgewirbelt werden und unter Umständen auf der Haut landen. Das führt zu Rötungen und Juckreiz. „Im Notfall dann doch immer einen Arzt aufsuchen, der sich die Haut anschaut.“