Umleitungen : Spielfest: Busse fahren anders

Schweich Für das Spielfest in Schweich wird am Samstag, 6. Juli, die Ortsdurchfahrt Schweich von 6 bis 20 Uhr gesperrt. Daher fahren die Busse der Linie 8/87 in diesem Zeitraum aus Issel kommend eine Umleitung über die K 35 Isseler Straße bis zur Haltestelle Ermesgraben, weiter über Isseler Straße, Feldstraße, Bahnhofstraße, Bertardastraße und Langfuhrstraße.

Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Richtung. Während der Sperrung sind die Haltestellen Brunnen, Schulzentrum, Altes Weinhaus und Bahnhofstraße aufgehoben.