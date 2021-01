Freizeit : Spielkombination im Petrispark wird erneuert

Die vorhandene Rutsche wird nach Angaben von StadtRaum Trier in die neue Anlage integriert. Bis dahin wird das untere Ende der Röhre aus Sicherheitsgründen verschlossen. Foto: Die vorhandene Rutsche wird nach Angaben von StadtRaum Trier in die neue Anlage integriert. Bis dahin wird das untere Ende der Röhre aus Sicherheitsgründen verschlossen.

(red) Die marode Spielkombination neben dem Skatepark am Petrispark wurde jetzt zurückgebaut. Die Ersatzbeschaffung des Spielgeräts mit dem Namen „Spielen am Hang“ konnte nach Angaben des städtischen Jugendamts wegen fehlenden Geldes nicht in die Sammelausschreibung 2020 aufgenommen werden. Der zuständige Sozialraumplaner Simon Friedrich sagt zu den Perspektiven: „Derzeit erarbeiten wir die Bedarfsplanung der Spielplatzmaßnahmen für die Jahre 2021/2022. Wir streben an, rund 60 000 Euro für die Ersatzbeschaffung in diesem Jahr vorzusehen.“ Ein Termin, wann die Arbeiten für die Erneuerung beginnen könnten, steht noch nicht fest. Bis dahin gibt es Sicherungsmaßnahmen, einschließlich eines Zauns.