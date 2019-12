Konzert : Spielkreis für Alte Musik Trier

Gutweiler Der Spielkreis für Alte Musik Trier präsentiert am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian in Gutweiler adventliche Werke von Pierre de la Rue, Guillaume Dufay, Arnolt Schlick, William Byrd, Michael Praetorius und anderen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red