Dorfentwicklung : Spielplatz-Initiative spart Morscheid sehr viel Geld

Morscheid Oft hat es geregnet – auch zur Eröffnung. Doch nun ist der von Eltern geplante, gebaute und finanzierte Spielplatz fertig.

Sie krempelten nicht nur die Ärmel hoch, um tatkräftig mit anzupacken für den „neuen“ Spielplatz. Morscheider Eltern haben die Neugestaltung des Platzes, den der Ortsgemeinderat aufgeben wollte, überhaupt erst initiiert. Vor allem aber haben sie ihn in Eigenregie realisiert: von der Planung über die komplette Organisation und Ausführung der Arbeiten bis zur Sicherung der Finanzierung. Möglich war das auch dank ebenso engagierter Sponsoren, darunter mehr als ein Dutzend Firmen sowie Jugendclub und Pfarrgemeinderat Morscheid. Die Namen aller Unterstützer und die der mehr als 30 Helfer – plus mit anpackender Kinder - sind auf einer Tafel am Spielplatz zu lesen.