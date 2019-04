Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, lädt der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung Trier zu einem besonderen spirituellen Wochenende ins Exerzitienhaus St. Thomas ein. Die Bienen und der Honig werden im Mittelpunkt stehen. red

Neben handfesten Informationen zur Gefährdung der Populationen heute geht es auch um deren Rolle in Bibel und Kirchengeschichte. Das „Land, in dem Milch und Honig fließen“ ist in der Bibel der verheißene Ort, der Sicherheit, Fülle und Geborgenheit bietet. Nach einem solchen Ort sehnen sich auch die Menschen heute. Die Beschäftigung mit den Honigbienen bietet an diesem Wochenende die Gelegenheit für eine Auszeit vom Alltag sowie die Gelegenheit, Achtsamkeit zu üben, über „Gott und die Welt“ und den eigenen Glauben nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Informationen und Anmeldung bis Freitag, 3. Mai, auf www.schoepfung.bistum-trier.de, unter schoepfung@bistum-trier.de oder unter Telefon 0651/99372720.