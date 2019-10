Kultur : Wer hilft dem Kulturhafen?

Trier Die Bilanz für die Premiere des Umsonst-und-draußen-Festivals am Zurlaubener Ufer ist positiv. Ohne Sponsoren wird es mit der erwünschten Neuauflage allerdings schwierig.

Die neue Treppenanlage am Zurlaubener Ufer ist bei schönem Wetter ein Magnet. Gegenüber den roten Felsen von Pallien entspannen Einheimische und Touristen auf den neuen Holzbänken. So war es auch bei der Premiere des Festivals „Kulturhafen“ im September, zu dem zehn Akteure unter der Federführung der TTM (Trier Tourismus und Marketing GmbH) eingeladen hatten. Konzerte von Klassik bis Rap, Theater und Freiluft-Kino zogen 6800 Besucher an. Doch nach dem positiven Auftakt geht es nun um die Frage: Wird es eine Wiederholung geben?

Einfach zu beantworten ist das nicht. Das zeigt sich am Mittwochabend bei der Diskussion im Kulturausschuss. Die Stadt Trier hatte für die Premiere einen Zuschuss von 30 000 Euro gewährt. „Das wird auf Dauer nicht möglich sein“, macht Kulturdezernent Thomas Schmitt unmissverständlich klar. Fraglich sei zudem, ob Pro Music erneut die Bühne kostenlos zur Verfügung stellen werde, für die dank des Festivals ein Platz vor der Freitreppe gefunden wurde. Wie TTM-Chef Norbert Käthler versichert, ist nun alles vorbereitet, um jederzeit an dieser Stelle eine Bühne aufstellen zu können. Möglich geworden sei das durch die Neugestaltung des Uferbereichs und die Einigung mit den Schifffahrtsbetrieben.

„Wir können an dieser Stelle wegen der öffentlichen Lage keinen Eintritt verlangen“, verdeutlicht Kulturdezernent Schmitt ein Problem. Denkbar sei das in Zukunft lediglich für die Sitzplätze auf der Treppe. Die Bitte, sich mit dem Kauf von Solidaritätsbuttons an den Kosten zu beteiligen, sei nur bei wenigen Gästen angekommen. Nicht gut zu sprechen ist Schmitt angesichts dieser Situation auf die Zurückhaltung der Gastronomiebetriebe in Zurlauben. „Ich würde schon erwarten, dass sich diejenigen finanziell beteiligen, die davon auch profitieren.“