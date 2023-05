Unglaubliche Summe Schüler erlaufen mehr als 30.000 Euro für den guten Zweck

(red) Das ist Rekord: Noch nie hat das MPG beim Sponsorenlauf ein solches Ergebnis erzielt wie 2022. Unglaubliche 31060,34 Euro an Spendengeld kamen zusammen, die nun im Max-Planck-Gymnasium an die Organisationen übergeben wurde. Davon erhielt der Verein „Humanitäre Hilfe Trier“ 3000 Euro, die für Hilfsgüterlieferungen in die Ukraine und für Integrationsprojekte vor Ort in Trier genutzt werden. Ebenfalls 3000 Euro erhielt die Katholische Familienbildungsstätte für das Projekt „Gut ankommen“. Das Geld wird für Sprachkurse, offene interkulturelle Treffen sowie Fahrradkurse für Frauen eingesetzt werden.