Kultur : Spontantheater startet wieder

Akteure des SponTan-Theaters. Foto: SponTat

Trier Erstmals seit Wochen gibt es wieder Spontantheater in Trier – „sponTat“ präsentiert „Improrelevant – Coronashow“ am Freitag, 19. Juni, ab19:30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Kasino am Kornmarkt.



Karten (14 Euro, ermäßigt 11 Euro) gibt es ausschließlich nach Reservierung per E-Mail (info@spontat.de). Was hat in den letzten Wochen genervt, verängstigt, erstaunt oder amüsiert? Die Gäste sollen ihren coronabedingten Wortschatz mitbringen. Damit improvisieren die „sponTäter“ Szenen auf der Bühne.