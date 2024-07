Noch nicht fertig Neue Sporthalle am Mäusheckerweg in Trier: Warum ist der Bauzaun immer noch da?

Trier · Es ist einer der teuersten Neubauten Triers. Aber auch drei Jahre, nachdem in der 12-Millionen-Euro-Halle am Mäusheckerweg wieder Sport stattfindet, sind Haupteingang und Gelände durch Bauzäune abgesperrt. Was ist da los?

18.07.2024 , 06:34 Uhr

Seit drei Jahren findet in der für 12 Millionen Euro neu gebauten Sporthalle am Mäusheckerweg in Trier-Ehrang schon Schul- und Vereinssport statt. Das gesamte Gelände ist allerdings weiterhin eingezäunt, weil die Treppenanlage zum Haupteingang noch nicht fertig ist. Foto: Christiane Wolff