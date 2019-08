Trier-Nord Wo das Freibad Trier-Nord zum Sport einlädt, stand früher das Kloster St. Marien. Davor waren schon die Römer da.

Die Kirche St. Marien ist vermutlich im 6. Jahrhundert auf den Resten eines spätantiken Gebäudes errichtet worden. In den Fundamenten waren Quader von römischen Grabdenkmälern verbaut. Seit Ende des 8. Jahrhunderts ist eine Benediktinerabtei auf diesem Gelände belegt, die in mehreren Bauphasen bis ins 18. Jahrhundert ausgebaut wurde. Unter Napoleon wurde die Abtei 1802 aufgelöst. 1805 bis 1807 wurde die Kirche und das angrenzende Klostergebäude abgerissen. Genau dort entstand 1956 das Freibad Trier-Nord. Der ehemalige Ostflügel des Klosters ist bis heute erhalten. Das Exzellenzhaus (Exhaus) bekam seinen Namen, weil dort leitende Militärs der Preußen untergebracht waren, die sich mit „Ihre Exzellenzen“ anreden ließen. Seit 1972 ist das Exhaus Jugendzentrum. Seit dem vergangenen Jahr ist das Gebäude wegen Baufälligkeit geschlossen.

„Wir werden in Vorbereitung der geplanten Sanierung des Bades auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern graben“, bestätigt Chef-Archäologe Joachim Hupe. „Wir gehen mit einem Minibagger zwar nur 1,5 Meter in die Tiefe. Aber vermutlich werden wir dabei das römische Niveau der Vorbebauung erreichen.“

Wenig ist über die spätantike Siedlung vor den Toren der Stadt bekannt, die sich hier befand. Vor allem dem früheren Stadtkonservator Friedrich Kutzbach (1873 bis 1942) sind diese Erkenntnisse zu verdanken. Denn beim Ausbau des Strandbads an der Mosel untersuchte er in den Jahren 1933/34 mit seinen Mitarbeitern in Stichgrabungen das Gelände zwischen dem Fluss und dem alten Ostflügel. Genau an der Stelle, über der sich heute das Büro von Schwimmmeister Thomas Schmitt befindet, wurden Reste der Kirchenapsis und auch eines römischen Gewölbes gefunden. Ein 1936 errichteter Schutzbau mit betonierter Decke bewahrt seitdem zumindest diesen Teil der alten Mauern.