Naturkatastrophe : Sportreisepartner der Eintracht: „Die ganze Türkei ist betroffen“

Fatih Saritas. Foto: TV/Mirko Blahak

Side Wie ein türkischer Betreuer, der Ansprechpartner für Eintracht Trier im Trainingslager in Side ist, sein Land nach der Erdbebenkatastrophe wahrnimmt – und was er davon hält, dass trotz der Tragödie Fußball-Teams ihr Quartier an der Türkischen Riviera aufschlagen.