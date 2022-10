Gastronomie : Sechs Kneipen-Tipps in Trier für Sportfans

Trier Von uriger Kneipe bis moderner Sportsbar, von Fußball-Bundesliga bis Formel 1: In Trier gibt es verschiedene Lokale, in denen Sportinteressierte ihre Lieblings-Sportarten verfolgen können.

Viele Sport-Fans kennen das: Das Spiel der Lieblingsmannschaft wird übertragen, aber nur von teuren Bezahlsendern. Was nun, wenn man sich ein Abo von diesen Sendern nicht leisten kann oder will? Eine Möglichkeit, die Übertragungen doch zu schauen, und das in Gesellschaft, bieten Sportsbars.

Da die Übertragungsrechte der meisten Sportveranstaltungen mittlerweile auf verschiedene Pay-TV-Sender aufgeteilt sind, ist es auch für viele Kneipen zu teuer, mehrere Abonnements abzuschließen. Also stellt sich eine Frage: Wer überträgt was? Um dem auf den Grund zu gehen hat sich der TV auf eine Tour durch die verschiedenen Lokale im Trierer Stadtgebiet gemacht und stellt vor, was die Besucher dort erwartet.

Diese beginnt im Front of House direkt in der Arena im Norden der Stadt. Die vor und nach den Heimspielen der Römerstrom Gladiators meist gut besuchte Bar überträgt normalerweise auch die Auswärtsspiele der Trierer Zweitliga-Basketballer. Aufgrund von Personalproblemen ist das in der kommenden Saison aber möglicherweise nur unregelmäßig der Fall. Werden die Spiele gezeigt, können dazu klassische Gerichte wie Schnitzel oder Flieten gegessen werden, es gibt aber auch vegetarische und vegane Küche. Telefon: 0651/ 46290200.

Weiter geht es in der etwa zwei Kilometer entfernten Martinsklause in der Maarstraße. Die besonders bei den Anhängern von Eintracht Trier beliebte Kneipe kann getrost als urig beschrieben werden. Auch alle Spiele des SVE können hier geschaut werden. Spielt die Eintracht sonntags, wird eigens dafür geöffnet. Zusätzlich wird samstags die Bundesliga gezeigt, bei anderen sportlichen Großereignissen wie der vor kurzem beendeten Basketball-EM kann man diese auch dort verfolgen. Telefon 0651/99491458.

Die nächste Station ist der Pferdemarkt: Das Newton‘s Tag und Nachtcafé, das auch in den frühen Morgenstunden stets eine Adresse für Nachtschwärmer ist, hat auch samstags bereits um 15.30 Uhr für die Konferenz der Fußball-Bundesliga geöffnet. Übertragen wird diese auch in einem separaten Raum für Raucher. Weitere Events werden laut eigener Auskunft jedoch nicht live gezeigt. Telefon 0651/4686452

Auch im Sieh um Dich in der Glockenstraße, das am Imbiss auch für seine Pommes und Currywurst bekannt ist, werden alle Samstagsspiele der Bundesliga übertragen. Nach der gerade erfolgten Renovierung nicht mehr nur auf dem Fernseher, sondern auf einer neu angeschafften Leinwand. Das weitere Sky-Angebot, wie beispielsweise die Formel 1, Handball oder Tennis, kann auch einmal auf Wunsch geschaut werden. Telefon 0651/9943376.

Die größte Bandbreite an übertragenen Sportveranstaltungen gibt es am Kornmarkt. Im Louisiana kann auf vier Großbildleinwänden und auch auf bestimmten Plätzen der Terrasse fast jedes Fußballspiel von Bundesliga über Champions League bis zur Nationalmannschaft verfolgt werden. Auch die Regionalliga-Auswärtsspiele der Trierer Eintracht gibt es live zu sehen. Bei Bedarf werden auf Nachfrage auch weitere Veranstaltungen wie Motorsport oder American Football gezeigt. Das Essen ist durch Burger oder Nachos eher amerikanisch geprägt. Das Getränkeangebot hält von Bier über Wein bis zu Cocktails für jeden Geschmack etwas bereit. Telefon 0651/9919899.