Kurs : Sprachen lernen in der Remise Trier-Ehrang/Quint

Trier-Ehrang/Quint In der Katholischen Familienbildungsstätte Remise in Trier-Quint beginnen am Freitag, 30. August, die neuen Sprachkurse. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr findet der KursEnglisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse statt und im Anschluss von 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr Französisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Beide Kurse haben zehn Termine.