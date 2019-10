Trier : Sprachkurse für Senioren in Trier

Trier Sprachekurse in Englisch und Französisch für Fortgeschrittene bietet ab Mittwoch, 9. Oktober, das Seniorenbüro Trier an. In kleinen Lerngruppen werden Grammatik- und Wortschatzkenntnisse aufgefrischt und vertieft.

Die Gebühr beträgt 70 Euro (bei 10 Kurseinheiten). Weitere Informationen und Anmeldung: Annekatrin Metz, Telefon 0651/17688.

(red)