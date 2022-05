Kirchengemeinde Hl. Edith Stein Trier : Gesprächsabend zu Missbrauch in der Kirche

Lädt ein zum Gespräch in St. Augustinus: Michael Bollig, Pastor der Kirchengemeinde Hl. Edith Stein. Foto: Roland Morgen

Trier-Tarforst Ein Gesprächsabend zum Thema Missbrauch in der Kirche findet am Freitag, 6. März, 19 Uhr, in der Kirche St. Augustinus (Im Treff 15) statt. Gesprächspartnerin ist Mary Halley-Witte, Leiterin des Instituts für Prävention und Aufarbeitung der deutschen Bischofskonferenz.

Sie wird von ihrer Arbeit berichten und für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Interessierte sind eingeladen.