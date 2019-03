St.-Helena-Straße in Trier-Euren wird gesperrt

Die Stadtwerke Trier verlegen neue Gas- und Wasserleitungen im Kreuzungsbereich St.-Helena-Straße und Im Spilles in Trier-Euren. Dazu muss dieser Straßenabschnitt von Mittwoch, 3. April, bis einschließlich Mittwoch, 24. April, voll gesperrt werden.

Eine Umleitung wird über die Burgmühlenstraße ausgeschildert. Während der Baumaßnahme können die Buslinien 1 und 81 die Endhaltestelle Helenenbrunnen in Euren nicht anfahren. Beide Linien enden an der Haltestelle Euren Friedhof. Die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Helenenbrunnen werden für die Dauer der Bauarbeiten aufgehoben und an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt.