Brauchtum in Corona-Zeiten : St. Martin reitet an Pfalzeler Schule vorbei

Trier-Pfalzel (red) Die Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie machen Martinsumzüge in der gewohnten Form in diesem Jahr unmöglich. Das gilt auch in Trier-Pfalzel. Dort haben sich Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel und deren Stellvertreterin Sarah Lorenz jedoch etwas einfallen lassen, um einem Teil der Kinder im Stadtteil doch noch eine kleine Freude zum Martinstag zu bereiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken