Das Leben in Listen Von schnatternden Gänsen und süßem Gebäck: So entstanden die Bräuche zum St. Martinstag

Das Martinsfeuer findet heute in der Regel am Ende und Ziel des Martinsumzugs statt. Ursprünglich wollte man damit wohl böse Geister vertreiben und für ein Gedeihen der Wintersaat sorgen. Die Feuer sind seit mehreren Jahrhunderten in vielen Dörfern zu finden und existieren wahrscheinlich länger als die eigentlichen Umzüge. So schreibt der Schriftsteller Montanus in seinem Buch Die deutschen Volksfeste, Volksbräuche und deutscher Volksglaube in Sagen, Märlein und Volksliedern davon, wie er bereits 1818 im Rheintal „Tausende von Flammen überschaute.“