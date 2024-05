Vorfall liegt drei Jahre zurück Nach Gerangel auf Gartenparty in Trier: Jetzt sitzt ein Polizist auf der Anklagebank

Solche Einsätze kommen immer wieder vor. Weil eine Feier außer Kontrolle geraten ist, wird die Polizei gerufen. So auch im Sommer 2021, als es in Euren hoch hergeht. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadtverwaltung sowie vier Beamte der Polizei erscheinen vor Ort. Es gibt unterschiedliche Darstellungen, was dann geschehen ist. Eine Konsequenz steht jedoch fest: Ein 54-jähriger Polizeibeamter muss sich vor dem Amtsgericht Trier wegen Körperverletzung im Amt (siehe Info) verantworten.