„Praxis geschlossen!“ : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Arzt in Trier – Praxis durchsucht

Foto: TV/Christian Kremer

Trier Die Patienten haben sich am Mittwoch nicht schlecht gewundert, als Zivilfahnder in eine Praxis in Trier kamen und die Räume durchsuchten. Was hinter der Polizeiaktion bei einem Mediziner in Trier steckt.