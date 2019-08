Kriminalität : Staatsanwaltschaft Trier klagt an: Schwere Brandstiftung

Staatsanwaltschaft Trier klagt an: Schwere Brandstiftung

In diesem Haus in Trier-Quint wurden bei einem Brand im Februar sieben Menschen verletzt. Ein Bewohner wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Foto: Florian Blaes

Trier Die Staatsanwaltschaft wirft einem 34-jährigen Mann vor, Anfang Februar im Stadtteil Quint sieben Bewohner eines Hauses verletzt zu haben.

Jenen Dienstagabend im Februar werden die Menschen im Stadtteil Quint nicht so schnell vergessen. Im Appartement eines 34 Jahre alten Mannes in einem Mehrfamilienhaus in der Koblenzer Straße war ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stieg dichter Rauch aus den Fenstern des Gebäudes. Menschen riefen um Hilfe.