Aufnahme : Stadt bereitet sich auf neue Flüchtlinge vor

Die ehemalige Trierer Jägerkaserne aus der Vogelperspektive. Laut Stadtverwaltung ist in der dortigen Unterkunft für Asylbewerber noch Platz für rund 200 Flüchtlinge. Foto: Portaflug Föhren

Trier Die Stadt Trier rechnet in nächster Zeit mit der Aufnahme neuer Flüchtlinge. Das erklärten Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Sozialdezernentin Elvira Garbes bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend.

Grünen-Fraktionssprecherin Anja Reinermann-Matatko hatte angefragt, ob und wie sich Trier angesichts der aktuellen Situation an der griechisch-türkischen Grenze auf mögliche neue Asylbewerber vorbereitet.

In der ehemaligen Jägerkaserne, die 2015 zur Aufnahmestelle für Asylbewerber wurde und in der auch jetzt noch Menschen leben, seien noch Plätze frei, sagte Garbes. „Etwa 150, 160 Menschen können wir da noch bequem aufnehmen. Auch 260 Flüchtlinge könnten kurzfristig in der ehemaligen Kaserne aufgenommen werden. „Dann wird es ein bisschen eng, aber temporär ist das auf jeden Fall auch kurzfristig machbar“, erklärte Garbes.