Unterkunft für junge Geflüchtete Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule wieder frei für Vereinssport

Die Stadt Trier betreut eine höhere Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, weil das Jugendamt als Schwerpunktjugendamt die Erstversorgung auch für andere Kommunen übernimmt. Zu einer höheren Zahl an Betreuten trägt auch der Standort der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier bei. Das Clearingverfahren dauert acht bis zwölf Wochen.