Freizeit : Moselstrand-Vergnügen schon ab Juli?

In Höhe des Nordbades nimmt der neue Moselstrand konkrete Formen an. Geht es nach den Plänen des Rathauses, soll er im Juli freigegeben werden. Foto: Rolad Morgen/Roland Morgen

Trier Urlaub vor der Haustür: Stadt richtet das Moselufer beim Nordbad her und will es baldmöglichst freigeben. Ein Gastronom wird noch gesucht.

Die Nachricht kam am Montag um 15 Uhr per E-Mail und schlug ein wie eine Bombe. Der Moselstrand beim Nordbad soll noch in diesem Sommer Realität werden, verkündete der Stadtvorstand via Rathaus-Pressedienst. Eine spontane Entscheidung vor nachvollziehbarem Hintergrund. Wegen der Corona-Krise hätten viele Menschen ihre geplanten Urlaube gestrichen oder verzichteten zumindest auf Fernreisen. Deshalb wolle man auch in Trier für Strandgefühl sorgen und eine Strandlandschaft zur Erholung anbieten.