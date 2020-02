Familie : Stadt schreibt Kita-Stellen aus

Trier-Filsch Die Stadt Trier hat Anfang der Woche die Ausschreibung für je eine Stelle in der Kita Im Freschfeld in Filsch und in der Kita Alt-Tarforst veröffentlicht. In der Vollzeitstelle für die Filscher Kita sind zwei freie Stellen zusammengefasst.



