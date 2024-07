Kommunalwahl Das sind die neuen Beigeordneten der Stadt Schweich

Lars Rieger (rechts) ist in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Schweich offiziell zum Stadtbürgermeister ernannt worden. Er erzielte bei der Kommunalwahl im Juni diesen Jahres 70,4 Prozent der Stimmen. Seine Amtszeit endet in fünf Jahren, also 2029, wenn erneut Kommunalwahlen stattfinden.