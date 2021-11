Eines der Projekte, an denen Quartiersmanagerin Maria Ohlig mitgewirkt hat. Unter dem Titel „Wohnen im Quartier“ entstanden 37 Wohnungen in der Thyrsusstraße in Trier-Nord. Projektleiter Joachim Fischer erläutert Vorstandsmitglied Peter Dietze (links), Geschäftsführer Herbert Schacherer und Maria Ohlig am Modell die Details. Foto: Rainer Neubert