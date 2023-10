Üben für den Ernstfall Dicht gemacht: Trier testet in Pfalzel den Hochwasserschutz

Blauer Himmel, Sonnenschein, 18 Grad. Trier-Pfalzel wird hochwasserfest gemacht. „Ist etwa ein Unwetter angekündigt?“, fragt am Montagmorgen prompt eine Frau, die mit ihrem Rad an der Mosel unterwegs ist, leicht verunsichert die Männer in den leuchtend orangefarbenen Warnwesten. „Nein, nein – es ist nur eine Übung!“, beruhigt Michael Eiden die Radlerin.