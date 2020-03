Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtrat : Egbert-Grundschule: Augen zu und durch?

Trier Die Stadt Trier bereitet die Generalsanierung mit Teilneubau vor und darf auf eine Ratsmehrheit hoffen. Doch vor der entscheidenden Ratssitzung kommt auch wieder ein Alternativvorschlag auf den Tisch.

Entschieden ist noch nichts, doch spätestens seit der Sitzung des Schulträgerausschusses am Mittwochabend ist klar: Das Thema Egbert-Grundschule wird in den nächsten Tagen wieder hochkochen. Der Ausschuss war das erste Gremium, das sich mit den aktuellen Plänen der Stadtverwaltung befasste. Es folgen noch in diesem Monat die beiden Dezernatsausschüsse II (Schulen; 24. März), und IV (Bauen; 26. März) sowie der Steuerungsausschuss (31. März), ehe der Stadtrat am 22. April das letzte Wort hat.

Darum geht’s: Die Stadtverwaltung will die seit 2013 wegen Schimmelbefalls und großen Sanierungsbedarfs geschlossene Egbert-Grundschule an ihrem Standort in der Olewiger Straße erneuern. Das Hauptgebäude soll generalsaniert und die Pavillonbauten durch einen Neubau ersetzt werden. Kosten für Sanierung und Teil-Neubau inklusive Barrierefreiheit: rund 4,9 Millionen Euro.

Bereits daran schieden sich die Geister in der Ausschuss-Diskussion. Carola Siemon (SPD) verwies auf frühere Schätzungen. 2016 sei man von knapp drei Millionen Euro ausgegangen, im vergangenen Jahr von 4,12 Millionen. Für die aktuellen knapp fünf Millionen werde man allerdings eine kleinere Schule ohne die Möglichkeit des Ganztagsbetriebs erhalten, weil das ursprünglich anvisierte Raumprogramm mit dem Denkmalschutz kollidiert. Die direkt ans Egbert-Areal grenzenden ursprünglichen Hauptzugänge zum römischen Amphitheater will die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) „wieder erlebbar“ machen. Deshalb muss der neue Anbau auf Abstand bleiben. Zudem, so Carola Siemon, stelle sich die Frage, ob kleine Grundschulen überhaupt noch sinnvoll seien.

Die beiden großen Ratsfraktionen hingegen zeigen sich mit den städtischen Plänen zufrieden. „Ich bin froh, dass der Baubeschluss nun vorliegt und das Problem bald ein Ende hat“, erklärte Bernhard Hügle (Grüne). Für die CDU signalisierte Elisabeth Tressel: „Wir bleiben dabei und stimmen sehr, sehr gerne zu.“ Zustimmung kam auch von Theresia Görgen (Linke): „Im Stadtrat gibt es zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Mehrheiten. Der Grundsatzbeschluss pro Egbert würde auch heute gefällt.“

Kritik kam aber nicht nur von der SPD. Christian Welter (UBT) sprach von einem teuren „Schulbau, der nicht den Anforderungen entspricht“. Michael Müller, Leiter der Berufsschule Gestaltung und Technik (GuT) und im Ausschuss Vertreter der Lehrerschaft, geht von weiter steigenden Kosten aus und hält das städtische Vorhaben für „keine kluge Lösung“.

Jutta Lehn als Elternschafts-Vertreterin haderte ebenfalls mit dem aktuellen Kostenstand: Man müsse nun fast das Doppelte ausgeben für weniger, als man ursprünglich wollte.

Adrian Assenmacher (FDP) regte an, angesichts veränderter Voraussetzungen über Alternativen nachzudenken, statt an einer „Kompromisslösung an einem nicht idealen Standort“ festzuhalten. Konkret: eine ganz neue Innenstadt-Grundschule, wie sie die SPD bereits vor Jahren ins Spiel gebracht hat.

Das lehnte Bürgermeisterin Elvira Garbes (Grüne) als Ausschussvorsitzende jedoch ab: „Wir haben schon so viel Arbeit in die Egbert-Planungen investiert und agieren nicht im luftleeren Raum, sondern setzen geltende Beschlüsse um.“

Das nicht bindende Ergebnis der Abstimmung der 17 Ausschussmitglieder fiel knapp aus: acht mal ja (Grüne, CDU, Linke und Stadtvorstand), zwei Enthaltungen (AfD, Elternschaft) und sieben Nein-Stimmen (SPD, FDP, UBT, Arbeitnehmer, Lehrerschaft).

Am Donnerstag legte die SPD nach. In einer gemeinsamen Pressemitteilung fordern Carola Siemon und Fraktionschef Sven Teuber, von einer Sanierung der Egbert-Schule abzusehen und eine Innenstadtschule mit Sporthalle neu zu bauen.

Das frei werdende Gelände der Stadtwerke in der Ostallee biete gute Voraussetzungen, die Grundschulen Egbert und Ausonius (Langstraße) zusammenzuführen.

So könne die angespannte bauliche Situation beider Schulen gelöst, ein zusätzliches Raumangebot für die Berufsbildenden Schulen geschaffen und eine dringend benötigte Schulsporthalle für die Innenstadt ermöglicht werden. Ob die SPD einen entsprechenden Antrag stellt, blieb zunächst offen.

