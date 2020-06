Digitalisierung : Stadt Trier beteiligt sich am Freitag am Digitaltag

Trier Die Stadt Trier beteiligt sich mit zahlreichen Angeboten am Digitaltag. Ziel der Aktion ist es, die digitale Teilhabe zu fördern. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, digitale Angebote selbstbestimmt und sinnvoll zu nutzen.



Unter dem Hashtag #digitalmiteinander sollen am Digitaltag am 19. Juni Menschen aus ganz Deutschland virtuell zusammengebracht werden und Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung diskutiert werden, um einen möglichst breiten gesellschaftlichen Dialog darüber anzustoßen. Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Online-Formaten erklären, erlebbar machen, Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für Debatten schaffen.

Unter www.digitaltag.eu/aktionen sind mehr als 1000 Aktionen aufgelistet – von Webcasts, Webinaren und Livestreams über Online-Beratungen, virtuelle Museumsführungen und Programmierkurse bis hin zu Hackathons.

Die Veranstaltungen können nach Themenkategorien gefiltert und mit inhaltlicher Beschreibung im Volltext durchsucht werden. Trägerin des Digitaltags ist die Initiative „Digital für alle“, in der 28 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand versammelt sind.

Die Stadt Trier beteiligt sich mit zahlreichen Aktionen. So bietet das Theater einen digitalen Probenbesuch des Stückes „Ein ganz gewöhnlicher Jude“ an.

Die Wirtschaftsförderung veranstaltet einen sogenannten Hackathon zum Thema Health Care. Das Kommunale Bildungsmanagement stellt digitale Schulungsformate für pädagogische Fachkräfte und Kinder vor und die Stadtbücherei gründet digital den ersten Trierer Jugendbuchclub.