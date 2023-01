Stein des Anstoßes : Überraschung: Das Straßenschild Bischof-Stein-Platz ist wieder da - Was die Stadt dazu sagt

Überraschung: Das Straßenschild Bischof-Stein-Platz ist wieder da - Was die Stadt dazu sagt

Trier Passantinnen und Passanten staunen: Das in der vergangenen Woche abmontierte Bischof-Stein-Platz-Schild ist wieder da. Wie die Stadt ihren Rückzieher erklärt.

Vorletzte Woche von Unbekannten mit schwarzer Farbe unkenntlich gemacht, daraufhin vergangene Woche einkassiert und nun überraschend wieder da: Die Stadt Trier hat das Bischof-Stein-Platz-Schild an Ort und Stelle zurückgebracht – entgegen ihrer Aussage, es einzubehalten (der TV berichtete).

Auf TV-Anfrage erklärt Rathaus-Sprecher Michael Schmitz den Rückzieher so: „Das Schild war in der Werkstatt vergleichsweise leicht zu reinigen, deshalb wurde es zurückgehängt.“ Wäre es ein größerer Aufwand gewesen, hätten man es – wie angekündigt – gelassen. Vorteil der Rückbring-Aktion aus Sicht der Stadt: „So ist die Funktion des Schildes weiterhin so lange noch gegeben, bis der Platz mutmaßlich umbenannt wird.“ Lieferdienste oder Touristen müssten die Adresse ja finden können.