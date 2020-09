Umstrittener Fall : Trier darf Zirkusse mit Wildtieren nicht ausschließen

Trier Stadtratsbeschlüsse waren laut Aufsichtsbehörde rechtswidrig, da die Haltung etwa von Raubkatzen oder Seelöwen per Bundesgesetz zugelassen sei.

Die Stadt Trier kann einen Zirkus bei einem Gastspiel nicht dazu verpflichten, keine Wildtiere mitzuführen oder zur Schau zu stellen. Diese Rechtsauffassung vertritt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier laut Stadtverwaltung, die sich damit in ihrer eigenen Beurteilung der Sachlage bestätigt sieht.

Der Stadtrat fasste im Dezember 2019 und im Januar 2020 auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der Linksfraktion und der FDP Beschlüsse zur Tierhaltung in Zirkussen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe kündigte in der Stadtratssitzung im Dezember 2019 an, dass er den Beschluss aussetzen und der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorlegen werde, weil der Beschluss aus Sicht der Verwaltung rechtswidrig sei.