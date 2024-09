Stadtrat berät Vorlage IGS Trier: Sanierung kostet mehr als das Doppelte

Zwischenzeitlich hat es so ausgesehen, als ob Schüler der Integrierten Gesamtschule auf dem Trierer Wolfsberg auf Dauer weiter in Räumen lernen sollen, die unsaniert sind. Das war nicht immer so. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, das Gebäude der früheren Ludwig-Simon Realschule zu modernisieren. Doch dann machte die Sanierung des Gebäudes der ebenfalls auf dem Wolfsberg stehenden und zur IGS gehörenden Cusanus Hauptschule viel Ärger. Die Arbeiten zogen sich aufgrund ständig neuer Probleme hin, die Kosten stiegen.