Trier Drei Monate lang haben mobile Blitzeranhänger das Tempo von Fahrzeugen auf Trierer Straßen kontrolliert. Die Stadtverwaltung hält nun Informationen über den Erfolg oder den Misserfolg der Geräte unter Verschluss.

Rote Blitze durchzucken den Abendhimmel des 17. Oktober 2019. Nachdem die Stadtverwaltung Trier wenige Tage zuvor den Test von Blitzeranhängern angekündigt hat, kommen die Geräte an diesem Donnerstag dann zum Einsatz. Unweit des Trierer Messeparks kontrolliert dabei eines der Geräte, ob die Chauffeure der im dichten Feierabendverkehr Richtung Euren fahrenden Transporter und Limousinen sich an Tempo 50 halten. Offensichtlich sind viele überrascht – und zu schnell.

Fünf Tage am Stück und das jeweils für 24 Stunden können die Anhänger den Verkehr auf Trierer Straßen überwachen. Also auch zu Zeiten und an Orten, an denen sich zu schnelle Autofahrer sonst relativ sicher wähnen können.