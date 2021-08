Corona : Wer noch nicht geimpft ist, soll bitte kommen!

Foto: Rainer Neubert

Trier Langsam aber beständig steigt auch in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Am Mittwoch ist in Trier die 7-Tage-Inzidenz wieder auf 20,6 gestiegen. In Trier-Saarburg liegt dieser Wert aktuell bei 14,1. Um einen weiteren Anstieg möglichst früh zu stoppen, müssen sich noch mehr Menschen gegen das Coronavirus mit einer Impfung schützen.

Die Stadt Trier verschickt derzeit 50 000 von Oberbürgermeister Wolfram Leibe signierte Briefe, um dafür zu werben.

„Wir haben die ,jüngeren’ Geburtsjahrgänge ausgewählt, bei denen wir wissen, dass die Impfquote noch niedriger ist als bei älteren Jahrgängen“, sagt Michael Schmitz, Sprecher der Stadtverwaltung. Konkret sind das alle Menschen mit Wohnsitz in Trier im Alter von 18 bis 49 Jahren. „Das Schreiben geht an Einzelpersonen und wird in alphabetischer Reihenfolge verschickt, es kann also sein, dass mehrere Menschen im Haushalt nacheinander einen solchen Brief bekommen“, sagt Schmitz. Nur ungeimpften Menschen anzuschreiben, wäre aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. „Diese Daten liegen uns auch gar nicht vor.“

Ziel ist es, die Menschen, die noch nicht geimpft sind, auf die Möglichkeit des Impfens ohne Termin im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Kreis in der Messeparkhalle in den Moselauen aufmerksam zu machen. Ab Montag, 9. August, besteht dieses Angebot täglich. Ab 11. August werden auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre dort geimpft, nach Anmeldung Telefon 0800/5758100 oder unter www.impftermin.rlp.de.

Oberbürgermeister Leibe bedankt sich in dem Schreiben bei den Menschen, die sich schon haben impfen lassen. Das sei nicht nur wichtig zum eigenen Schutz, sondern auch als Zeichen gesellschaftlicher Solidarität.

mit mobilen Impfteams des DRK bereits in verschiedenen Stadtteilen schon Impftermine angeboten, bei denen keine Anmeldung nötig war. „Diese niedrigschwelligen Angebote wurden sehr gut angenommen, obwohl sie nur über Quartiersmanager, Sozialarbeiter, Vereine oder die Ortsvorsteher direkt vor Ort kommuniziert wurden“, sagt Schmitz auf Nachfrage. Bisher habe es solche Termine in Trier-Nord, am Weidengraben, in Trier-West und in Ehrang gegeben. Insgesamt haben sich dort rund 450 Menschen impfen lassen. „Für viele dieser Menschen wäre eine Terminvereinbarung über eine Internetseite oder Telefon und die Fahrt zum Impfzentrum ein hoher Aufwand gewesen. Sie waren froh, ein unkompliziertes Angebot direkt vor der Haustür annehmen zu können.“