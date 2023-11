Die mittlerweile siebte Säule in der Stadt Arbeiten starten: Trier bekommt weiteren Ampelblitzer im Alleenring

Insgesamt wurden laut Stadtverwaltung an den bisher bestehenden Ampel-Blitzern im vergangenen Jahr 31.400 zu schnelle Autos geblitzt. Laut Zahlen aus dem Herbst 2022 fielen besonders am Säulenstandort Pacelliufer Süd an der Einmündung der Pellinger Straße Rotlichtsünder auf. Es waren mehr als 600. Mit etwas mehr als 400 Rotlichtverstößen folgte die Kontrollstelle am Martinsufer. Bei den Geschwindigkeiten war die Zahl der geblitzten Verkehrsteilnehmer an der Luxemburger Straße besonders hoch: etwa 7500. Mit rund 4700 zu schnellen Fahrzeugen folgte der Blitzer an der Ecke Pellinger Straße/ Pacelliufer.