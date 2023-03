Meinung Kommentar zur Europahalle: Halle genießt hohen Stellenwert

So ist das eben bei Gebäuden, die Ende der 1970er Jahre gebaut wurden und die offensichtlich in weiten Teilen technisch gesehen dem damaligen Stand entsprechen. Nun soll in die Technik der Europahalle investiert werden. 1,8 Millionen Euro werden in diesem und im kommenden Jahr ausgegeben. Das ist löblich und ein ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Einrichtung in Trier genießt. Es ist jedoch auch Zeichen dafür, welchen Stellenwert andere städtische Gebäude genießen. Vielleicht sollte die Schulgemeinschaft der IGS Guildo Horn dafür gewinnen, dass er in der Turnhalle der Schule sein Weihnachtssingen abhält. Das würde sicher dafür sorgen, dass es bei der bis zur Schließung im Herbst 2021 für den Schulsport genutzten Wolfsberghalle vorangeht. Und nicht nur da. Wenn es beispielsweise um die Grundschulen Quint und Matthias oder die Integrierte Gesamtschule (die komplette Liste ist viel länger) geht, dann ernten Schüler, Eltern und Lehrer meist nicht viel mehr als ein Schulterzucken aus dem Rathaus. Man würde ja gerne etwas tun, heißt es dann. Doch fehle es vor allem an Personal, um die Projekte zu planen und zu begleiten.