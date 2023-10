Mehr digital erledigen Stadt Trier erweitert Online-Angebote des Bürgerbüros - Das steckt dahinter

Geplant ist folgendes: Anmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die von außerhalb nach Trier ziehen, sind ab November online möglich. Danach reicht ein Fünf-Minuten-Termin im Bürgeramt am Viehmarkt aus, bei dem man die Adressaufkleber für seine Ausweise erhält. Es wird ein Schalter für Kurz-Termine eingerichtet, an dem Dinge erledigt werden können, die nur wenige Minuten dauern. Für diesen Schalter ist weiterhin eine Terminvereinbarung nötig. Am Schalter für Kurz-Termine werden ab November unter anderem folgende Dienstleistungen angeboten: Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Lebens- sowie Meldebescheinigung, Steuer-ID, Untersuchungsberechtigungsschein sowie Beglaubigungen.