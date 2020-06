Trier Zahlreiche Sportler in Trier müssen nicht nur durch Corona Einschränkungen hinnehmen. Für mehr als 1,2 Millionen Euro saniert die Stadt derzeit marode Hallen. Und das sind längst nicht alle Reparaturen und Kosten, die anstehen. Ein Überblick.

Bereits abgeschlossen ist laut Stadt die Reparatur der Turnhalle „Auf der Kipp“ der Grundschule in Biewer . Das Gebäude war Mitte März für etwa zwei Wochen gesperrt worden, weil sich Deckenplatten gelöst hatten (der TV berichtete). Diese wurden für rund 2500 Euro neu befestigt. Sobald der Infektionsschutz wegen der Corona-Pandemie es wieder erlaubt, können die rund 660 Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums und der Grundschule Biewer sowie die rund 270 Vereinssportler laut der Stadt wieder Sport in der Halle treiben.

Bis Ende August wird außerdem ein Wasserschaden im Duschbereich des Erdgeschosses saniert. Durch gerissene Fugen sei Wasser in den Fußbodenaufbau gelangt und habe sich dort verteilt, informiert die Stadt. Dabei seien der Fußbodenaufbau und Gipskarton-Wände in Umkleiden und einem Technikraum beschädigt worden.

„Die Wasserschadensanierung stellt vorerst keine Einschränkung dar, da Umkleiden in anderen Geschossen zur Verfügung stehen und wegen der Corona-Pandemie derzeit keine größeren Veranstaltungen durchführbar sind“, sagt der Trierer Pressesprecher Gutheil. Ursprünglich sei die Reparatur in zwei Bauabschnitten geplant gewesen, um den Nutzungsbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Nun könne alles gleichzeitig repariert werden. Die Kosten für die Wasserschadensanierung sind laut Stadt auf etwa 350 000 Euro geschätzt. Da es sich um einen Versicherungsfall handele, würden die Kosten komplett von dieser übernommen.

Rund 1000 Schüler (Grundschule Barbara, Nelson-Mandela-Realschule plus, Humboldt-Gymnasium) und Sportler nutzen die Halle wöchentlich. Ende Februar hatte die Stadt das Gebäude gesperrt. Während Arbeiten in den Winterferien habe sich gezeigt, dass nicht nur der Bodenbelag, sondern auch der Fußbodenaufbau und Abdichtungen erneuert werden müssten. Die Halle in der Friedrich-Wilhelm-Straße war Anfang April nach der teilweisen Erneuerung des Bodens wieder freigegeben worden. Sie kann laut Stadt bis zum Beginn der Reparatur voll genutzt werden. Gutheil: „Wir rechnen damit, dass die Reparaturarbeiten in den Sommerferien abgeschlossen werden können.“