Uns sauber Trier : Stadt testet musikalische Solar-Mülleimer

Trier Die Stadt Trier testet seit Anfang August zwei neue Mülleimer, die den darin enthaltenen Müll pressen, per Solarenergie betrieben werden und ihren Füllstand übers Internet an die Stadtreinigung melden. Außerdem bedanken sich die Mülleimer noch mit Applaus oder Musik bei den Einwerfenden.

Initiator der Idee war Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der ähnliche Mülleimer in der Trierer Partnerstadt Fort Worth gesehen hatte. Das Trierer Stadtreinigungsamt testet nun für ein Jahr zwei solargetriebene Kompressionsbehälter für Kleinabfälle, die in den Niederlanden produziert und von der Mainzer Firma Zöller-Kipper in Deutschland vertrieben werden. Standorte sind die Aussichtsplattform in der Sickingenstraße sowie die Ecke Glockenstraße/Simeonstraße.

Bernd Steil, Leiter der Stadtreinigung: „Beides sind sehr belebte Standorte mit hohem Müllaufkommen. Gerade beim Standort in der Innenstadt mit vielen Imbissen in der Nähe bleibt sehr viel Müll zurück.“ Die Kompressionsbehälter haben aus Sicht der Stadtreinigung mehrere Vorteile: Sie sind geschlossen, locken also weniger Wespen an und halten Gerüche zurück. Der darin enthaltene Müll wird – betrieben über die Solarzellen an der Oberseite – auf bis zu 20 Prozent seines Volumens gepresst. Dadurch muss die im Inneren des Mülleimers enthaltene 120-Liter-Tonne wesentlich seltener entleert werden als die freistehenden oder hängenden Müllbehälter. Beim Standort Sickingenstraße gibt es derzeit täglich eine Leerung. Die Stadtreinigung geht davon aus, den neuen Behälter nur noch einmal in der Woche leeren zu müssen.